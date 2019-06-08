Жаркие выходные могут быть опасны для здоровья
Врачи предостерегают: жаркие выходные могут быть опасны для здоровья.
Гидрометеорологи предупреждают: с 8 по 10 июня в Вологодской области установилась аномально жаркая погода - температура выше климатической нормы более, чем на 7 градусов.
Местами пройдут скоротечные грозы, но они никак не повлияют на температуру воздуха.
В субботу днем - температура от 28 до 30 градусов. В воскресенье - 25-28 градусов.
Во время жары увеличивается риск сердечно-сосудистых приступов.
Так что стоит опасаться воздействий прямых солнечных лучей, а также резкой смены температуры при купании - водоемы еще не прогрелись.
Не стоит принимать алкоголь. Необходимо больше пить воды, например, с лимоном. Питаться нежирной пищей, лучше овощами и фруктами.
ИСТОЧНИК KP.RU