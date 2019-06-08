2019-06-08T14:41:53+03:00
Общество

Жаркие выходные могут быть опасны для здоровья

На Вологодчине - аномальная жара
Иван Чухнин
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Врачи предостерегают: жаркие выходные могут быть опасны для здоровья.

Гидрометеорологи предупреждают: с 8 по 10 июня в Вологодской области установилась аномально жаркая погода - температура выше климатической нормы более, чем на 7 градусов.

Местами пройдут скоротечные грозы, но они никак не повлияют на температуру воздуха.

В субботу днем - температура от 28 до 30 градусов. В воскресенье - 25-28 градусов.

Во время жары увеличивается риск сердечно-сосудистых приступов.

Так что стоит опасаться воздействий прямых солнечных лучей, а также резкой смены температуры при купании - водоемы еще не прогрелись.

Не стоит принимать алкоголь. Необходимо больше пить воды, например, с лимоном. Питаться нежирной пищей, лучше овощами и фруктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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