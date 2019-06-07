2019-06-07T18:04:52+03:00
Авто

Вологжанин купил "Мерседес", а потом отсудил у продавца 700 тысяч рублей

Оказалось, у иномарки был "скручен" пробег
Иван Чухнин
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Вологжанин приобрел бэушный «Мерседес Бенс». Как указано в договоре купли-продажи, машина была с пробегом 76 215 км и стоила 2 500 000 рублей.

Однако после оформления сделки покупатель обратился в сервисный центр «Mercedes-Benz». Там ему выдали цифровой сервисный отчет, согласно которому фактический пробег был существенно выше. Просто в показания одометра внесены изменения: было скручено 100 с лишним тысяч километров. Была проведена экспертиза - аналогичное транспортное средство стоит лишь 1 739 000 рублей. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, обладатель иномарки отправился в суд, чтобы вернуть себе разницу между ценой покупки и реальной стоимостью - 761 000 рублей.

Суд потребовал компенсировать разницу в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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