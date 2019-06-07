Промсвязьбанк стал финансовым партнером Росатома по утилизации опасных отходов

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-07T14:36:05+03:00

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Промсвязьбанк и Госкорпорация «Росатом» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.

Они намерены реализовывать федеральный проект «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности».

Свои подписи под документом поставили председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Сейчас в России - острый дефицит мощностей по обезвреживанию и правильной утилизации отходов. К отходам первой категории опасности относятся отходы, ущерб от которых для природы невосполним. Ко второй — ущерб, который восполняется природой не менее 30-40 лет.

«Предприятия и банки должны объединить усилия для максимально эффективного решения вопросов экологического благополучия и достижения целей в сфере экологии, поставленных руководством страны, — говорит председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков. — Промсвязьбанк предоставит корпорации финансовые продукты для реализации востребованного и актуального проекта по утилизации опасных отходов и строительства соответствующей инфраструктуры».

«Чтобы работать с опасными промышленными отходами в национальном масштабе, «Росатому» нужно наращивать инфраструктуру, — отмечает генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев. — До 2024 года мы создадим минимум семь крупных комплексов по переработке этих промышленных отходов. Четыре таких комплекса будут на базе предприятий, ранее занимавшихся ликвидацией химического оружия. Сотрудничество с Промсвязьбанком позволит эффективно продолжить реализацию этого проекта и даст толчок дальнейшему развитию».

Для справки: Федеральный проект «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности» входит в структуру национального проекта «Экология», который реализуется в рамках майского указа президента России Владимира Путина.

Реализация проекта позволит создать федеральную схему обращения с отходами, единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением опасных отходов и построить базовую инфраструктуру для их обезвреживания.

Общий объем финансирования по Федеральному проекту на период 2019 - 2014 год составляет 36,4 млрд рублей. В том числе 17,7 млрд рублей — федеральный бюджет и 18,6 млрд рублей — внебюджетные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU