2019-06-07T12:49:33+03:00
Происшествия

Два отечественных грузовика разбились под Череповцом

"Газель" врезалась в "Валдай"
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария произошла утром 7 июня под Череповцом.

У светофора возле поселка Тоншалово столкнулись два грузовика: «Газель» врезалась в «Валдай», когда тот стоял на светофоре.

Как сообщает Город Че со ссылкой на очевидцев, водитель не заметил ни светофора, ни грузовика "Валдай", ни людей. Из-за чего это произошло, с водителем будет разбираться ГИБДД.

О пострадавших не сообщается. У машин - кузовные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Промсвязьбанк стал финансовым партнером Росатома по утилизации опасных отходов
"Нестле" откроет новый завод в Вологде
В Череповце задержали виночерпия на "Скании"
В вологодском автобусе сорвало с креплений кресло вместе с пенсионеркой
Белозер зарезал 23-летнего соперника после веселого застолья
В Череповце под машину такси попала 18-летняя девушка
В Череповце вышел из дома и пропал пенсионер
В Вологде на выходные перекроют перекресток Предтеченская-Герцена
В Вологде дворы на улице Чернышевского отремонтируют благодаря инициативе жителей
В Вологде дорожники ремонтируют улицу Гагарина
Региональный оператор по вывозу мусора проиграл суд городской власти
В Череповце вычислили разбойника, который грабил в лифте, используя собачий поводок
За смерть молодой матери на "зебре" череповчанину дали условный срок
Почти полмиллиарда рублей потратят на дорогу Воскресенское-Иванов Бор - Кириллов
В Череповце поменяют систему мониторинга качества воздуха
Спасатели выезжали спасать мужчину от стаи бесчинствующих псов