Два отечественных грузовика разбились под Череповцом

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-07T12:49:33+03:00

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Авария произошла утром 7 июня под Череповцом.

У светофора возле поселка Тоншалово столкнулись два грузовика: «Газель» врезалась в «Валдай», когда тот стоял на светофоре.

Как сообщает Город Че со ссылкой на очевидцев, водитель не заметил ни светофора, ни грузовика "Валдай", ни людей. Из-за чего это произошло, с водителем будет разбираться ГИБДД.

О пострадавших не сообщается. У машин - кузовные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU