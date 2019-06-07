Два отечественных грузовика разбились под Череповцом
"Газель" врезалась в "Валдай"
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Авария произошла утром 7 июня под Череповцом.
У светофора возле поселка Тоншалово столкнулись два грузовика: «Газель» врезалась в «Валдай», когда тот стоял на светофоре.
Как сообщает Город Че со ссылкой на очевидцев, водитель не заметил ни светофора, ни грузовика "Валдай", ни людей. Из-за чего это произошло, с водителем будет разбираться ГИБДД.
О пострадавших не сообщается. У машин - кузовные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU