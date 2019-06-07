"Нестле" откроет новый завод в Вологде

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-07T13:46:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение о еще одном шаге в сотрудничестве компании «Нестле Россия» и Вологодской области. Речь идет о локализации производства детских молочных смесей в Вологде.

Напомним, в 2017 году предприятие «Нестле» начало строительство нового завода по производству детских смесей в Вологде.

Компания развивает свою производственную базу в Вологде с 2003 года. С пуском завода мощность местного производства удвоится. Завод будет оснащен самым современным оборудованием с использованием новейших технологий и разработок.

В производство уже вложено 1,8 миллиарда рублей. Строительство подходит к концу. Открытие предприятия намечено на конец июня.

ИСТОЧНИК KP.RU