В Череповце задержали виночерпия на "Скании"
Его продукция оказалась вне закона
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В Череповце выявили грузовик Скания, который перевозил незаконный алкоголь. Н а контрольно-пропускном пункте охранник досматривал автомобиль и увидел в кабине 10 бутылей со спиртосодержащей жидкостью.
39-летний мужчина прибыл из Кировской области. По его словам, 45 литров алкогольной продукции, у которой отсутствовала хоть какая-либо маркировка, он купил на одной из придорожных стоянок.
В отношении незаконного виночерпия составлен протокол об правонарушении по статье КоАП, которая предусматривают штраф до 5 тысяч рублей и конфискацию немаркированной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU