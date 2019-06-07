В вологодском автобусе сорвало с креплений кресло вместе с пенсионеркой

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-07T11:06:57+03:00

Не кажутся ли вам крепления хлипкими? Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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Неожиданное ДТП едва не закончилось трагедией. В Вологде при движении автобуса по городскому маршруту оторвалось кресло, пассажирка упала и получила травму.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, ЧП случилось 6 июня в 10:25 в районе Станкозавода.

За рулем автобуса маршрута №8 находился 47-летний водитель. «Олимп» двигался из центра города в сторону Лукьяново.

Когда автобус поворачивал с улицы Клубова на улицу Рыбную, в салоне, в правом ряду, не выдержали нагрузку крепления - оторвалось кресло, на котором сидела пожилая пассажирка.

80-летняя пенсионерка упала и получила стресс и травму головы. На место вызвали сотрудников ГИБДД и скорую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU