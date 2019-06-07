Белозер зарезал 23-летнего соперника после веселого застолья
Чудовищное преступление было совершено по пьянке и из ревности в Белозерске.
23-летнего молодого человека зарезал его товарищ по застолью.
Полиция обнаружила бездыханное тело 31 мая в Белозерске на улице Малоземова около 5 часов утра. Парень был убит ударом ножа в область сердца.
Подозреваемый задержан - это 36-летний местный житель. Оба мужчины были в одной компании, где старший увидел в молодом соперника, приревновав к своей жене. Выяснение отношений началось на квартире, где было застолье. Но присутствующие смогли разнять спорщиков.
Однако 36-летний мужчина в запале побежал домой, где нашел нож и поспешил вернуться.
Его соперник к тому времени находился на улице, там ему и был нанесен роковой удар. Убийца с места ЧП убежал. А очевидцы вызвали скорую. Но медики ничем помочь не смогли.
Полиция направилась к дому ревнивца, где преступник был задержан - мужчина приехал домой на такси.
Он арестован, ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU