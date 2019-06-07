В Череповце под машину такси попала 18-летняя девушка

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-07T09:19:07+03:00

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В Череповце в четверг утром в исторической части города машина такси сбила девушку и скрылась.

Как сообщает портал Город Че, отец 18-летней студентки Роман Грязнов пытается установить водителя. Но обращение в "Яндекс.такси" не дало никаких результатов.

По его словам, в десятом часу утра на пересечении Советского проспекта и улицы Коммунистов дочь переходила улицу по пешеходному переходу.

Машина такси поворачивала с Коммунистов на Советский.

- Она даже шаг назад успела сделать, а он всё равно задел. Она упала. Растерялась, не знала, что делать... Сначала на практику, там йодом помазали и домой отправили, - пояснил отец порталу Gorodche.ru.

Однако пострадавшая обратилась в травмпункт. Информация от врачей о ДТП должна поступить в ГИБДД, где и начнут поиск водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU