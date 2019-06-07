В Череповце вышел из дома и пропал пенсионер
Его разыскивают полиция и волонтеры
Ориентировку распространяют волонтеры.
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В Череповце пропал пожилой мужчина . 70-летний пенсионер 28 мая вышел из дома, что на улице Остинской, и пропал. Как сообщают волонтеры, у него потеря памяти, он плохо видит. Мужчина невысокого роста -157 см, седой. Был одет: черная куртка, серые джинсы, черные ботинки.
Все, кто видел Станислава Павловича Логинова, вас просят позвонить в полицию -по телефону 102 или волонтерам - телефон 8 911 505 68 98.
ИСТОЧНИК KP.RU