В Череповце вышел из дома и пропал пенсионер

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-07T08:52:27+03:00

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В Череповце пропал пожилой мужчина . 70-летний пенсионер 28 мая вышел из дома, что на улице Остинской, и пропал. Как сообщают волонтеры, у него потеря памяти, он плохо видит. Мужчина невысокого роста -157 см, седой. Был одет: черная куртка, серые джинсы, черные ботинки.

Все, кто видел Станислава Павловича Логинова, вас просят позвонить в полицию -по телефону 102 или волонтерам - телефон 8 911 505 68 98.

ИСТОЧНИК KP.RU