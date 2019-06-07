2019-06-07T08:20:27+03:00
Недвижимость

В Вологде на выходные перекроют перекресток Предтеченская-Герцена

Там будут реконструировать ливневку
Иван Чухнин
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Проезд перекрестка закроют на ближайшие выходные.Проезд перекрестка закроют на ближайшие выходные.Фото: Иван Чухнин
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Движение на перекрестке Предтеченская-Герцена в Вологде будет прекращено в ближайшие выходные. Об этом предупреждает администрация города.

Мера эта вынужденная: здесь будет производится реконструкция ливневой канализации.

Ограничат движение 8 и 9 июня с 8:00 до 22:00.

Здесь будут установлены соответствующие дорожные знаки. Водителям рекомендуется заранее продумать маршруты объезда этого участка.

Напомним, работы по устройству ливневки начались в конце прошлого года по поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова.

Уже установлены колодцы на улице Предтеченской отрезке от Герцена до Козленской.

Осталось произвести работы на перекрестке Предтеченская-Герцена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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