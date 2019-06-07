В Вологде на выходные перекроют перекресток Предтеченская-Герцена
Движение на перекрестке Предтеченская-Герцена в Вологде будет прекращено в ближайшие выходные. Об этом предупреждает администрация города.
Мера эта вынужденная: здесь будет производится реконструкция ливневой канализации.
Ограничат движение 8 и 9 июня с 8:00 до 22:00.
Здесь будут установлены соответствующие дорожные знаки. Водителям рекомендуется заранее продумать маршруты объезда этого участка.
Напомним, работы по устройству ливневки начались в конце прошлого года по поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова.
Уже установлены колодцы на улице Предтеченской отрезке от Герцена до Козленской.
Осталось произвести работы на перекрестке Предтеченская-Герцена.
ИСТОЧНИК KP.RU