В Вологде дворы на улице Чернышевского отремонтируют благодаря инициативе жителей
В Вологде перепланируют дворы на улице Чернышевского в рамках программы «Городская среда» .
Придомовые территории по ул. Чернышевского, д. 108, 110 и 112 изменятся уже к концу лета - проезды дворов будут объединены, парковки расширены.
Все изменения с жителями и подрядчиком обсудили представители Администрации Вологды.
Дело в том, что дворы этих домов небольшие, они расположены друг за другом.
В каждом дворе заменят бордюрные камни и заасфальтируют проезды, парковки и подходы к подъездам, обновят пешеходную дорожку.
- Ремонт дворов стал возможен благодаря инициативе жителей, - заявила представитель Центра по работе с населением Анна Попова. - Жители заранее побеспокоились, обсудили проекты, которые затем набрали необходимое количество баллов и вошли в программу.
Ремонт стартует в августе, их выполнит компания «Магистраль».
- Никаких сложностей при ремонте возникнуть не должно, технология отработана, - заверил председатель ТОС «Заречье» Максим Осокин.
В этом году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» запланировано обновление 39 дворовых территорий. Как сообщает пресс-служба Администрации Вологды, программа «Комфортная городская среда реализуется в Вологде третий год. За это время отремонтировано 105 дворовых территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU