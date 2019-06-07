В Вологде дворы на улице Чернышевского отремонтируют благодаря инициативе жителей

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-07T07:52:21+03:00

Их проект вошел в программу "Комфортная городская среда"

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В Вологде перепланируют дворы на улице Чернышевского в рамках программы «Городская среда» .

Придомовые территории по ул. Чернышевского, д. 108, 110 и 112 изменятся уже к концу лета - проезды дворов будут объединены, парковки расширены.

Все изменения с жителями и подрядчиком обсудили представители Администрации Вологды.

Дело в том, что дворы этих домов небольшие, они расположены друг за другом.

В каждом дворе заменят бордюрные камни и заасфальтируют проезды, парковки и подходы к подъездам, обновят пешеходную дорожку.

- Ремонт дворов стал возможен благодаря инициативе жителей, - заявила представитель Центра по работе с населением Анна Попова. - Жители заранее побеспокоились, обсудили проекты, которые затем набрали необходимое количество баллов и вошли в программу.

Ремонт стартует в августе, их выполнит компания «Магистраль».

- Никаких сложностей при ремонте возникнуть не должно, технология отработана, - заверил председатель ТОС «Заречье» Максим Осокин.

В этом году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» запланировано обновление 39 дворовых территорий. Как сообщает пресс-служба Администрации Вологды, программа «Комфортная городская среда реализуется в Вологде третий год. За это время отремонтировано 105 дворовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU