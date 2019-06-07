В Вологде дорожники ремонтируют улицу Гагарина

СЕГОДНЯ 07:16 2019-06-07T07:16:01+03:00

Обновляются тротуары и проезжая часть от улицы Петина до Окружного шоссе

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Ударными темпами ведется обновление дорожного полотна и тротуаров на улице Гагарина в Вологде. Там начали укладывать выравнивающий слой асфальта. Эта магистраль дублирует важнейшую транспортную артерию города - улицу Ленинградскую. И потому важно привести ее в порядок.

На отрезке от улицы Петина до Окружного шоссе обновляется проезжая часть и участки тротуаров. Контракт заключен с компанией «Дорсервис».

Всего специалистам предстоит полностью обновить 2,2 км улицы. Уже выполнена посыпка тротуаров щебнем почти на 70 % общей площади - это около 2 тыс. кв. метров. Затем будет произведена укладка асфальта.

На проезжей части уже установлено 70% бортового камня, произведено фрезерование проезжей части. Также начата укладка выравнивающего слоя асфальта, эта работа выполнена на 20 %.

Будут обновлены остановочные карманы и парковки, а также добавятся несколько дополнительных мест для остановки и стоянки автомобилей.

Работы ведутся круглосуточно и без выходных дней. Но ремонт проезжей части начинается вечером и ведется до утра, чтобы не мешать автотранспорту.

Напомним, в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Вологда вошла при поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова.

Всего на ремонты в этом году выделено порядка 600 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Благодаря этому летом в Вологде будет обновлено девять отрезков дорог. Контроль за работами осуществляют в том числе и общественники, и активисты ТОСов.

ИСТОЧНИК KP.RU