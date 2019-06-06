2019-06-06T15:37:28+03:00
Недвижимость

Региональный оператор по вывозу мусора проиграл суд городской власти

Мусорщики не хотели взять на себя обязанность по уборке площадок
Иван Чухнин
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Региональный оператор по вывозу мусора на востоке области ООО «Аквалайн» через суд потребовал признать недействующим одно из решений вологодской гордумы, касающееся Правил благоустройства города Вологда.

Решение пункта возлагало обязанность на "Аквалайн" уборку контейнерной площадки, если мусор будет вывезен не вовремя. В иске ООО «Аквалайн» указало, что сфера обращения с ТКО регулируется федеральным законодательством., а в нем такая обязанность не прописана.

Представители Думы и администрации города сумели доказать в суде, полномочия органов местного самоуправления и сфера обращения с ТКО - две вещи разные.

Кроме того, здравый смысл подсказывает, что при отклонения от графика вывоза мусора на три часа контейнеры могут переполниться и площадка будет замусорена. То есть непорядок - следствие плохой работы оператора. И кому, как не ему, исправлять ошибку.

Областной суд признал требование к уборке площадок оператором законным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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