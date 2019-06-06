В Череповце вычислили разбойника, который грабил в лифте, используя собачий поводок

СЕГОДНЯ 15:12 2019-06-06T15:12:48+03:00

Ему всего 15 лет

Изменить размер текста: A A

В Череповце задержан юноша - его подозревают в разбое. ЧП случилось в январе: на женщину напали в лифте. Как она рассказала, в подъезде дома в Заягорбском районе она зашла в лифт с молодым человеком.

То ехал этажом выше.

Когда она выходила, то почувствовала: молодой человек тащит ее назад и выхватывает сумку. От ее крика грабитель сбежал.

На ее шее оказался собачий поводок.

Полицейские сумели установить личность грабителя - это череповчанин 2004 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Задержанного проверяют на причастность к совершению других преступлений.

Сейчас решается вопрос о передаче уголовного дела в следственное управление СК РФ по Вологодской области, поскольку подозреваемый не достиг совершеннолетия.

ИСТОЧНИК KP.RU