За смерть молодой матери на "зебре" череповчанину дали условный срок
Вологодский областной суд не поддержал приговор водителю, насмерть сбившему женщину.
Апелляцию подала прокуратура, а жалобу - потерпевший. Их не удовлетворил приговор городского суда по делу о смертельном ДТП на улице Олимпийской в Череповце.
ЧП случилось 28 ноября 2018 года в 7:40. Студент Роман Лапичевехал на машине «Шкода-Рапид». 30-летняя Софья Сёмина переходила проезжую часть по пешеходному переходу на улице Олимпийской. Она погибла прямо на месте. Медики скорой могли лишь констатировать смерть.
Суд в Череповце состоялся 4 апреля. Водителя приговорили к условному сроку на два года, а также лишили водительских прав на три года.
Муж погибшей женщины был возмущен мягкостью наказания: у женщины остался маленький ребенок. Гособвинитель потребовал отменить приговор горсуда и назначить убийце максимально строгое наказание. Ведь студент не притормозил перед "зеброй", а после ДТП даже не остановился.
В результате приговор был пересмотрен. Ппрокурор потребовал приобщить данные о привлечении Романа Лапичева к административной ответственности: накануне суда, 27 марта 2019 года, Лапичев вновь не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому переходу
В результате областной суд изменил приговор суда первой инстанции. Он назначил Лапичеву два года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, в течение трех лет Лапичеву запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба судов региона.
ИСТОЧНИК KP.RU