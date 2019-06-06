За смерть молодой матери на "зебре" череповчанину дали условный срок

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-06T14:52:01+03:00

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Вологодский областной суд не поддержал приговор водителю, насмерть сбившему женщину.

Апелляцию подала прокуратура, а жалобу - потерпевший. Их не удовлетворил приговор городского суда по делу о смертельном ДТП на улице Олимпийской в Череповце.

ЧП случилось 28 ноября 2018 года в 7:40. Студент Роман Лапичевехал на машине «Шкода-Рапид». 30-летняя Софья Сёмина переходила проезжую часть по пешеходному переходу на улице Олимпийской. Она погибла прямо на месте. Медики скорой могли лишь констатировать смерть.

Суд в Череповце состоялся 4 апреля. Водителя приговорили к условному сроку на два года, а также лишили водительских прав на три года.

Муж погибшей женщины был возмущен мягкостью наказания: у женщины остался маленький ребенок. Гособвинитель потребовал отменить приговор горсуда и назначить убийце максимально строгое наказание. Ведь студент не притормозил перед "зеброй", а после ДТП даже не остановился.

В результате приговор был пересмотрен. Ппрокурор потребовал приобщить данные о привлечении Романа Лапичева к административной ответственности: накануне суда, 27 марта 2019 года, Лапичев вновь не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому переходу

В результате областной суд изменил приговор суда первой инстанции. Он назначил Лапичеву два года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, в течение трех лет Лапичеву запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба судов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU