2019-06-06T14:03:01+03:00
Экономика

Почти полмиллиарда рублей потратят на дорогу Воскресенское-Иванов Бор - Кириллов

Ремонтировать ее будут в течение трех лет
Иван Чухнин
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Ремонт дороги уже начался.Ремонт дороги уже начался.Фото: Иван Чухнин
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Дорогу Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов, всего около 40 километров, отремонтируют за три года.

Работы начались 16 апреля. На 2019 год запланировано отремонтировать участок протяженностью чуть более 10 км, на это выделено порядка 125 млн. рублей.

В следующем году отремонтируют 13,5 км, в 2021 году – ещё 16 км.

Всего на ремонт дороги в границах Череповецкого района планируется направить 485,7 млн. рублей. Ремонт дороги Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов проводится за счет областных и федеральных средств.

В 2021 году работы будут также проведены на территории Кирилловского района, запланирован ремонт участка протяженностью 7,6 км, стоимость работ составит 97 млн. рублей, сообщает портал Город Че.

ИСТОЧНИК KP.RU

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