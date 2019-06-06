В Череповце поменяют систему мониторинга качества воздуха

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-06T12:16:12+03:00

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В Череповце модернизируют систему наблюдения за загрязнением воздуха.

Процесс продлится до 2024 года. Напомним, по словам руководителя управления Росприроднадзора по Вологодской области Павла Соколова, в прошлом году количество загрязнений атмосферы составило составило более 312 тысяч тонн - по тонне на каждого житоеля города, включая младенца.

Город вместе с 12 другими городами страны был закреплен как территория особого внимания Росприроднадзора.

Как сообщает официальный сайт Череповца, автоматический контроль состояния воздуха ведется на четырех стационарных постах по 19 загрязняющим веществам, в том числе по восьми тяжелым металлам. Также есть посты ручного контроля, где отбор проб ведется «вживую» от двух до четырех раз в сутки.

Но до 2014 года восемь постов, четыре автоматических и четыре ручных, будут заменены на шесть совмещенных.

На них возможно будет вести замеры и автоматические, и ручные.

Планируется наблюдение газоанализаторами непрерывного действия за загрязнением воздуха мелкодисперсной пылью, диоксидами серы, азота и углерода, аммиаком, сероводородом, формальдегидом и ароматическими углеводородами.

Также будут отбираться пробы для последующего анализа в лаборатории, в том числе по тяжелым металлам. Уже в этом году запланирована замена двух постов с ручным и двух постов с автоматическим отбором, также частичная модернизация лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU