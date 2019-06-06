Спасатели выезжали спасать мужчину от стаи бесчинствующих псов

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-06T10:58:39+03:00

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В Череповце собаки угрожали человеку. Инцидент случился 5 июня с улицы Совхозной, 86.

Как сообщает ЕДДС, сигнал от очевидцев поступил в 14:40. Они сообщали, что на улице бесчинствует стая псов, создавая угрозу здоровью людей.

Жители ближайших домов сообщили, что они нападают на людей. И что в опасности находится мужчина - нетрезвый, он лежал на траве, а вокруг бегали около десятка бездомных собак.

Спасатели выехали на место и разбудили мужчину.

- Он отдыхал, - пояснил порталу Gorodche.ru директор Спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев. - Мужчина лежал без движения, соседи, видимо, заподозрили неладное. Собаки маленькие, неагрессивные, опасности они не представляют.

Возможно, собак отловят: спасатели сообщили о наличии собак в службу отлова животных.

ИСТОЧНИК KP.RU