Спасатели выезжали спасать мужчину от стаи бесчинствующих псов
В Череповце собаки угрожали человеку. Инцидент случился 5 июня с улицы Совхозной, 86.
Как сообщает ЕДДС, сигнал от очевидцев поступил в 14:40. Они сообщали, что на улице бесчинствует стая псов, создавая угрозу здоровью людей.
Жители ближайших домов сообщили, что они нападают на людей. И что в опасности находится мужчина - нетрезвый, он лежал на траве, а вокруг бегали около десятка бездомных собак.
Спасатели выехали на место и разбудили мужчину.
- Он отдыхал, - пояснил порталу Gorodche.ru директор Спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев. - Мужчина лежал без движения, соседи, видимо, заподозрили неладное. Собаки маленькие, неагрессивные, опасности они не представляют.
Возможно, собак отловят: спасатели сообщили о наличии собак в службу отлова животных.
ИСТОЧНИК KP.RU