В Вологде следователи разбираются с информацией об отчиме-тиране

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-06T09:48:53+03:00

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В Вологде следователи Следственного Комитета по Вологодской области начали проверку информации о жестоким обращением с девятилетней девочкой в семье. Сообщение о вопиющем факте появилось в интернете.

В нем говорилось, что школьница долгое время подвергается насилию со стороны отчима. А органы опеки не предпринимают никаких мер.

Правоохранители намерены разобраться в подробностях и обстоятельствах дела.

Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела по ст 117 УК РФ («Истязание»).

Если обнаружатся недостатки в работе органов опеки, может быть возбуждено дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»)

ИСТОЧНИК KP.RU