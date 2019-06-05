Беременную девушку не взяли на работу кочегаром

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-05T17:22:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодском районе следователи заняты расследованием уголовного дела в отношении руководства муниципальным предприятием: там не приняли девушку на работу кочегаром из-за ее беременности. Руководству, которое приняло такое решение, грозит штраф или обязательные работы.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в прошлом году 23-летняя девушка работала на должности оператора газовой котельной. Девушка встала на учет по беременности. Примерно в это время ее коммерческое предприятие было ликвидировано.

Котельная была передана на баланс муниципального предприятия. Руководство его отказались брать девушку на работу оператором, потому что узнав, что работница беременна.

Девушка пожаловалась ситуацию в прокуратуру. Там передали материалы в следственный комитет.

Суд восстановил девушку на работе, признав отказ о трудоустройстве незаконным. Следующий шаг - наказание ответственного за случившееся лица. Ему грозит штраф либо обязательные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU