Потасовка в баре: в Вологде на улице Мира избили дебошира

СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-05T16:33:58+03:00

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Драка с пострадавшими произошла 4 июня вечером в вологодскойм баре. Один из посетителей заведения на улице Мира стал агрессивно вести себя: он размахивал руками и ругался.

Когда 35-летний мужчина сделал ему замечание, дебошир полез в драку. В результате драчуну сильно перепало.

Лишь прибывшие сотрудники вневедомственной охраны сумели остановить рукопашную.

Они же вызвали скорую помощь.

Медики решили госпитализировать избитого 34-летнего дебошира.

Его оппонент заявил, что действовал исключительно в целях самообороны. Однако его отправили в отдел полиции.

Об инциденте в кафе "Комсомолке" сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU