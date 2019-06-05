Потасовка в баре: в Вологде на улице Мира избили дебошира
Драка с пострадавшими произошла 4 июня вечером в вологодскойм баре. Один из посетителей заведения на улице Мира стал агрессивно вести себя: он размахивал руками и ругался.
Когда 35-летний мужчина сделал ему замечание, дебошир полез в драку. В результате драчуну сильно перепало.
Лишь прибывшие сотрудники вневедомственной охраны сумели остановить рукопашную.
Они же вызвали скорую помощь.
Медики решили госпитализировать избитого 34-летнего дебошира.
Его оппонент заявил, что действовал исключительно в целях самообороны. Однако его отправили в отдел полиции.
Об инциденте в кафе "Комсомолке" сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU