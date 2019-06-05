2019-06-05T16:24:35+03:00
Экономика

В Вологодской области льготники могут получить компенсацию на дрова и сжиженный газ

Размер ее был увеличен с начала года
Иван Чухнин
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Компенсацию на дрова и сжиженный газ могут получить как областные льготники - ветераны труда, специалисты бюджетной сферы на селе, так и федеральные: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, а также многодетные семьи.

С 1 января 2019 года года размеры ежегодной денежной компенсации на приобретение дрова были увеличены с 2 до 5 тысяч рублей, ежегодная компенсация на приобретение сжиженного газа - увеличена в три раз - с 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.

Специалистам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельской местности, с этого года ЕДК на твердое топливо увеличен с 4 до пяти 5 тысяч рублей.

На 1 июня ежегодную денежную выплату на приобретение твердого топлива за счет средств областного и федерального бюджетов получили почти 57 тысяч человек, на приобретение сжиженного газа - более 66 тысяч человек.

Для того, чтобы получить компенсацию, льготнику необходимо написать заявление.

В лесном регионе, цены на дрова в последнее время значительно выросли. А к стоимости газового баллона, он стоит более 700 рублей, добавлена стоимость за техническое обслуживание - это еще более 300 рублей. Между тем большая часть районов Вологодчины не газифицирована.

Кстати, в этом году вступил в действие областной закон, позволяющий собирать бесплатно и без дополнитетьных разрешений валежник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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