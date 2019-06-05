2019-06-05T13:52:13+03:00
Общество

Катастрофу с врачами на Вологодчине попытаются предотвратить 7,5 миллионами рублей

Медикам планируется компенсировать обучение в ординатуре
Иван Чухнин
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Проблему с врачами в Вологодской области попытаются решить еще одним способом: ординаторам будут возмещать расходы на обучение.

В среднем расходы на обучение в ординатуре составляют не менее 150 тысяч рублей в год. В 2021 году в область планируется привлечь 50 специалистов. То есть в этом году планируется на компенсацию заложить 7,5 миллиона рублей.

По мнению руководителей учреждений, это актуальная мера поддержки для молодых специалистов. Дело в том, что количество бюджетных мест в ординатуре для узких специалистов весьма ограничено. Учиться приходится на платной основе. Поправки в областной бюджет пока не внесены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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