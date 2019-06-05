Вологжанин лишился 160 тысяч рублей с банковской карты

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-05T13:39:39+03:00

Он сообщил незнакомцу номер карты и трехзначный код

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В отдел полиции Вологды обратился житель города - у него списали с карточки 160 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что ему позвонил представиль банка и сказал, что в банке зафиксировано подозрительное списание денег с личного счета.

Он попросил уточнить номер банковской карты и трехзначный код с оборота.

Якобы, это необходимо для остановки несанкционированных списаний.

Житель Вологды сообщил требуемые данные . В результате списание денег все-таки произошло.

Вологжанин лишился 160 тысяч рублей. Он сообщил о произошедшем в отдел полиции.

Сейчас впроводится проверка случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU