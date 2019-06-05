2019-06-05T17:55:56+03:00
Общество

50 килограммов вологодского масла намажут на хлеб, чтобы попасть в Книгу рекордов России

Рекорд страны намерены установить в Череповце
Иван Чухнин
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Череповец намерен попасть в Книгу рекордов России. Там намерены приготовить самый большой в стране бутерброд с маслом.

Его планируют приготовить 12 июня на фестивале «Молочные традиции». Акция посвящена 180-летию со дня рождения Николая Верещагина - автора рецепта вологодского масла, череповчанина, сделавшего много для развития молочной отрасли в России.

На 100-метровый бутерброд потребуется 50 килограммов - то есть почти 200 штук 180- граммовых пачек сливочного масла.

Заявка в Книгу рекордов России уже направлена.

Вес бутерброда будет 100 килограммов.

Если это удастся, Сертификат Книги рекордов России вручат городу и партнерам, в том числе Череповецкому молочному комбинату. Именно это предприятие предоставит сливочное масло.

Приготовлять бутерброд начнут в 12 часов на Соборной горке. на его приготовление потребуется около трех часов.

Эксперт должен провести замеры и зафиксировать рекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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