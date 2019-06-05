В Вологде пропала 15-летняя девочка
В Вологде 15-летнюю девочку видели 31 мая, с тех пор от нее нет вестей. Информацию о подростке распространяют волонтеры и полиция.
Дарья Березина была в отделе «М-Видео» ТРЦ «Мармелад» , что Пошехонском шоссе, 22.
С тех пор о ней ничего неизвестно.
Ее рост - 170 см, темно-русые волосы, серые глаза.
Была одета: чёрные джинсы и в чёрную футболку, на которой сделана белая надпись на груди на английском языке. При себе черный рюкзак. На ногах - чёрные кроссовки с белой подошвой.
Всех, у кого есть какая-то информация о местонахождении девушки, просьба сообщить по телефонам: 102 (полиция), 8–911–505–68–98 (телефон круглосуточной горячей линии по поиску детей в Вологодской области).
ИСТОЧНИК KP.RU