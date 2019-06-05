2019-06-05T11:32:05+03:00
Происшествия

В Вологде пропала 15-летняя девочка

В последний раз ее видели в ТЦ"Мармелад" 31 мая
Иван Чухнин
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Информацию о пропавшей распространяют волонтеры и полиция.Информацию о пропавшей распространяют волонтеры и полиция.
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В Вологде 15-летнюю девочку видели 31 мая, с тех пор от нее нет вестей. Информацию о подростке распространяют волонтеры и полиция.

Дарья Березина была в отделе «М-Видео» ТРЦ «Мармелад» , что Пошехонском шоссе, 22.

С тех пор о ней ничего неизвестно.

Ее рост - 170 см, темно-русые волосы, серые глаза.

Была одета: чёрные джинсы и в чёрную футболку, на которой сделана белая надпись на груди на английском языке. При себе черный рюкзак. На ногах - чёрные кроссовки с белой подошвой.

Всех, у кого есть какая-то информация о местонахождении девушки, просьба сообщить по телефонам: 102 (полиция), 8–911–505–68–98 (телефон круглосуточной горячей линии по поиску детей в Вологодской области).

ИСТОЧНИК KP.RU

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