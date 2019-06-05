2019-06-05T11:18:58+03:00
Общество

Вологодский губернатор предложил вручать свидетельство о рождении прямо в роддоме

На Вологодчине попробуют это сделать уже с 1 июля
Иван Чухнин
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил, чтобы родителям не бегать по органам ЗАГС, получение свидетельства о рождении ребенка нужно перенести в роддом.

С 1 июля он предложил попробовать новый механизм в роддомах Вологды, а затем распространить. по всей Вологодской области.

Для получения свидетельства о рождения ребенка необходимо предъявить в органы ЗАГСа пакет документов: паспорта родителей, свидетельство о браке, справку из роддома, также заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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