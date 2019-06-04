2019-06-04T18:24:23+03:00
Экономика

Бухгалтера оштрафовали за чужой долг по судебному производству

Она невнимательно отнеслась к своей работе
Иван Чухнин
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Бухгалтера предприятия оштрафовали за долг сотрудника, сообщает сайт УФССП по Вологодской области.

В Вытегорском районе бухгалтер оштрафован за нарушение порядка удержания денежных средств по исполнительному листу. С работника должны были взыскать кредиторскую задолженность - 80 тыс. руб. Судебный пристав установил место работы должника, в бухгалтерию организации было направлено постановление об удержании денежных средств из заработной платы. Однако сначала платежи по исполнительному листу переводились, а затем прекратились.

Судебный пристав-исполнитель провела проверку бухгалтерии и установила нарушения со стороны бухгалтера.

В результате женщина попала под ч. 3 ст. 17.14. КоАП РФ « Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве...».

Бухгалтера оштрафовали. Ею деньги внесены в бюджет в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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