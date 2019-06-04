В Вологде начат ремонт улицы Предтеченской
Ремонт улицы Предтеченской начался в Вологде. 3 июня технику вывела выигравшая аукцион на работы компания «Магистраль». Стоимость контракта - 68 млн. руб.
Напомним, это один из девяти участков, которые ремонтируются в Вологде в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Работы идут на отрезке от ул. Предтеченская, д. 3 до ул. Мира, д. 92. Согласно контракту, будет заменен асфальт и бортовой камень.
Сейчас ведется снятие верхнего слоя дорожного покрытия. Техника, чтобы не мешать движению автотранспорта, работает всю ночь - с 20:00 до 6:00.
Напомним, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начат ремонт на улицах Карла Маркса, Северной, Гагарина и Пролетарской.
Как сообщает администрация города, на удлице Карла Маркса, где обновляется проезжая часть и тротуары, работы выполнены на две трети.
ИСТОЧНИК KP.RU