2019-06-04T16:26:13+03:00
Происшествия

Два нарушителя - мотоциклист и владедец "Волги" - пострадали в ДТП

ЧП случилось у торгового центра в Череповце
Иван Чухнин
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Фото ОГИБДД по Череповцу.Фото ОГИБДД по Череповцу.
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Из областной больницы в Череповце поступила информация в ГИБДД: к ним обратился череповчанин. У 27-летнего мужчины обнаружился закрытый перелом ладьевидной кости правой кисти. Он пояснил, что попал на мотоцикле в аварию у магазина "Автолэнд" еще сутки назад.

Как выяснилось, вечером 2 июня у магазина «Автолэнд» на Кирилловском шоссе мотоциклист на Kawasaki Ninja врезался в «Волгу» ГАЗ-3102.

Как выяснилось, машина была припаркована с нарушением п.12.2 Правил дорожного движнения - она была поставлена на стоянку не параллельно краю проезжей части.

"Волга" помята, а ее водитель не пострадал.

Однако по мнению ГИБДД, есть и вина мотоциклиста.

Он при возникновении опасности не принял мер к снижению скорости. Напомним, в авариях с участием мотоциклов чаще всего и сильнее страдают мотоциклисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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