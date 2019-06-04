2019-06-04T14:21:46+03:00
Общество

Моноспекталь Всеволода Чубенко "Муж Татьяны" можно посмотреть бесплатно

Так отметят Пушкинский день в Вологодском музее-заповеднике
Иван Чухнин
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Онегин на коленях перед Татьяной. Обяснение. Автор -Дмитрий Белюкин.Онегин на коленях перед Татьяной. Обяснение. Автор -Дмитрий Белюкин.
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В День рождения Александра Пушкина, 6 июня, в Вологодском музее-заповеднике состоится моноспектакль Заслуженного артиста Всеволода Чубенко «Муж Татьяны».

«Муж Татьяны» – это оригинальное прочтение произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин».

Зрители увидят события романа с точки зрения супруга Татьяны Лариной – «важного генерала» князя, имя которого осталось неназванным.

Сейчас в художественном отделе Кремля демонстрируется выставка Дмитрия Белюкина «Пушкиниана. Живопись. Графика», часть которой представляет серию иллюстраций к «Евгению Онегину». Именно на фоне этих работ и пройдет спектакль.

Как сообщает пресс-служба музея, вход на мероприятие – свободный, правда есть возрастное ограничение - 14+. Зрителей будут ждать в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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