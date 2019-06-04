Тимур Еремеев станет телеведущим на центральном канале

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-04T13:55:26+03:00

Он будет искать скелеты в шкафу у известных людей

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Актер Тимур Еремеев, внебрачный сын Спартака Мишулина, станет телеведущим. Вологжане считают его своим земляком: его мать родом из Вологды, училась в первой школе.

Да и романтическая история родителей начиналась здесь: они, якобы, встретились в 1971 году - известный актер снимался в фильме «Достояние республики».

Знакомство продлились долгие годы - мама даже ездила с любимым на гастроли.

35-летний актер Тимур Еремеев станет ведущим нового шоу на Первом канале, которое будет называться «Семейные тайны». Это расследование историй из жизни известных людей ХХ века. Совсем недавно Тимур был сам героем серии ток-шоу. И, видимо, перетряхивание чужих биографий, изучение чужих секретов и их обнародование пришлись ему по вкусу.

ИСТОЧНИК KP.RU