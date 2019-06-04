Отравившегося алкоголем подростка доставили в больницу Великого Устюга
Великоустюжские чиновники обеспокоены поведением подростков. Административная комиссия рассмотрела сразу несколько материалов по нарушению несовершеннолетними законов и правил поведения.
Наказание за употребление несовершеннолетними спиртных напитков и мелкое хищение понесли родители - за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Так, в магазине «Дикси» в состоянии алкогольного опьянения задержаны 13-летние подростки. Как выяснилось дети напились в заброшенном здании.
Одного из них, получившего серьезное алкогольное отравление, обнаружили на улице в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции доставили школьника в приемное отделение Великоустюгской ЦРБ. Сейчас здоровью подростка ничего не угрожает. Кроме того, комиссия довольно часто рассматривает материалы о хищении товара в магазинах самообслуживания.
Два 17-летних подростка привлечены к такой ответствености.
За кражу шоколадки или упаковки чипсов предусмотрена административная ответственность с минимальным штрафом в 1000 рублей, сообщает сайт Великоустюгского муниципального района.
ИСТОЧНИК KP.RU