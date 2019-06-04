В вологодской квартире парочка организовала притон

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-04T12:58:02+03:00

Сейчас они съехали в следственный изолятор

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В Вологде полиция прикрыла наркопритон, который находился в квартире на улице Залинейной.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 28-летняя девушка вместе с 38-летним другом организовали его в своей квартире. Полицейские обнаружили в их жилище шприцы и сосуды, содержащие буро-красное вещества. Экспертиза показала, что в скланках – синтетический наркотик, его масса 0,98 грамма.

Парочка была задержана и помещена в следственный изолятор. В отношении них возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU