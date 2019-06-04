Стали известны подробности гибели семьи на пожаре в Верховажском районе

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-04T12:30:37+03:00

В огне погибли мужчина, его сын и дочь

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Харовским межрайонным следственным отделом СК РФ по Вологодской области проводится проверка обстоятельств гибели трех человек. Как сообщала "Комсомолка" со ссылкой на МЧС, тела женщины и двух мужчин были обнаружены при тушении пожара в жилом доме в деревне Плосково Верховажского района.

Как сообщает региональное СУ СК, сообщение о погибших поступило следователям около 2 часов 50 минут ночи 4 июня.

Прибывшим на место происшествия следователем СК России был проведен тщательный осмотр места ЧП.

Выяснилось, пожар начался с веранды дома. По словам соседей, там располагалась летняя кухня, где накануне было застолье - жильцы дома и гости сидели за столом, выпивали и курили.

Гости ушли около 10 вечера, а около 2 часов ночи соседи увидели огонь.

Пожарные не могли спасти строение и людей. Дом сгорел полностью, в нем погибла семья - хозяин дома 1940, его сын 1974 года рождения, а также женщина 1968 года рождения.

Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, чтобы уточнить детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU