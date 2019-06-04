Сколько стоит сбить лося: на Вологодчине суд вызскал ущерб с автомобилиста

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-04T11:32:15+03:00

Он обязан выплатить 80 тысяч рублей в пользу государства

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Грязовецкий районный суд определил сумму ущерба за сбитого лося . Иск в суд направил облакстной департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области.

16 сентября 2018 года в 8:40 зафиксировано ДТП с лосем: на девятом километре автодороги Илейкино — Шуйское в Грязовецком районе мужчина на ВАЗ - 21074 сбил лося, при этом животное погибло.

Департамент оценил ущерб охотничьим ресурсам в 80 тысяч рублей.

Автомобилист просил учесть, что из-за трудного финансового положения в семье такую сумму сразу выплатить не сможет.

Как оказалось, он купил машину за три дня до ДТП, она даже не была поставлена на учет.

Не было у автомобилиста и полиса ОСАГО.

В результате суд взыскал с него в пользу государства 80 тысяч рублей. Кроме того, мужчина вынужден оплатить госпошлину - 2 600 рублей в местный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU