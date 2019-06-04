2019-06-04T09:54:41+03:00
Происшествия

На пожаре погибла семья вологжан

ЧП случилось в Верховажском районе
Иван Чухнин
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Фото МЧС России по Вологодской области.Фото МЧС России по Вологодской области.
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В ночь с 3 на 4 июня загорелся жилой дом в деревне Плосково Верховажского района. На место выехали пожарные - рубленый дом с хозяйственным двором полыхал.

В тушении пожара участвовали 4 единицы техники. Однако дом сильно пострадал. Сгорела вся кровля, перегородки и перекрытия. На пепелище спасатели обнаружили три тела без признаков жизни.

Как выяснилось, это хозяин дома, мужчина 1940 года рождения, его сын -1974 года рождения, а дочь - 1968 года рождения.

Причина трагедии выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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