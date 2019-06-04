Три миллиона рублей выделено на летнее трудоустройство вологодских подростков

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-04T09:26:52+03:00

Всего займут работой около 5 тысяч ребят

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Пять тысяч подростков будет трудоустроено в ходе акции «Трудовое лето – 2019», которая стартовала в Вологодской области.

Как сообщает областной Департамент труда и занятости населения, подростки будут заняты трудом в Корпоративных трудовых отрядах, в школьных бригадах, а также лагерях труда и отдыха. Среди работ - : благоустройство территорий, подсобные работы.

Из бюджета области для этих целей выделено почти 3 млн. рублей. Свой вклад внесут и муниципалитеты.

Число подростков, желающих летом подзаработать, с каждым годом растет. Поэтому департамент ищет заинтересованных работодателей. Всю информацию можно уточнить в территориальных отделениях Департамента труда и занятости населения или же на официальном сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU