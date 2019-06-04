Три миллиона рублей выделено на летнее трудоустройство вологодских подростков
Пять тысяч подростков будет трудоустроено в ходе акции «Трудовое лето – 2019», которая стартовала в Вологодской области.
Как сообщает областной Департамент труда и занятости населения, подростки будут заняты трудом в Корпоративных трудовых отрядах, в школьных бригадах, а также лагерях труда и отдыха. Среди работ - : благоустройство территорий, подсобные работы.
Из бюджета области для этих целей выделено почти 3 млн. рублей. Свой вклад внесут и муниципалитеты.
Число подростков, желающих летом подзаработать, с каждым годом растет. Поэтому департамент ищет заинтересованных работодателей. Всю информацию можно уточнить в территориальных отделениях Департамента труда и занятости населения или же на официальном сайте ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU