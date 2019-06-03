В Вологде полностью перекроют движение автотранспорта через железнодорожный переезд

3 Июнь 17:32 2019-06-03T17:32:58+03:00

4 июня будет закрыт переезд на проспекте Победы

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В Вологде на один день полностью закроют железнодорожный переезд для автотранспорта. Это связано с ремонтными работами.

Как информирует Северная железная дорога, речь идет о переезде на проспекте Победы. Движение автомобилей должно полностью прекратиться 4 июня с 9:00 до 15:00.

Вологжане должны быть внимательны и подумать о путях объезда. Вариантом является проезд через Лукьяновский виадук по Белозерскому шоссе.

Вологодское отделение СЖД просит автомобилистов с пониманием отнестись к ремонтным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU