2019-06-03T16:10:19+03:00
Общество

Сеоргей Бутаков назначен начальником департамента здравоохранения Вологодской области

До этого он исполнял обязанности
Иван Чухнин
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Сергей Бутаков - вологжанин, он родился в Сямже.Сергей Бутаков - вологжанин, он родился в Сямже.
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В Вологодской области назначен начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

Об этом стало известно 3 июня на оперативном совещании правительства области.

Сергей Бутаков закончил медицинский институт в Санкт-Петербурге по специальности «лечебное дело». С 2010 по 2015 год — возглавлял управление здравоохранения администрации города Вологды. с 2015 года — работал заместителем начальника департамента здравоохранения области, а затем, после ухода Игоря Маклакова, стал и.о. начальника департамента.

В этом году на развитие здравоохранения выделено около 6 миллиардов рублей. Большая часть этих средств должна пойти на модернизацию оборудования в больницах и поликлиниках области, а также на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей села.

ИСТОЧНИК KP.RU

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