Сеоргей Бутаков назначен начальником департамента здравоохранения Вологодской области
В Вологодской области назначен начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков.
Об этом стало известно 3 июня на оперативном совещании правительства области.
Сергей Бутаков закончил медицинский институт в Санкт-Петербурге по специальности «лечебное дело». С 2010 по 2015 год — возглавлял управление здравоохранения администрации города Вологды. с 2015 года — работал заместителем начальника департамента здравоохранения области, а затем, после ухода Игоря Маклакова, стал и.о. начальника департамента.
В этом году на развитие здравоохранения выделено около 6 миллиардов рублей. Большая часть этих средств должна пойти на модернизацию оборудования в больницах и поликлиниках области, а также на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей села.
ИСТОЧНИК KP.RU