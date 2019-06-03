Пошехонское шоссе в Вологде отремонтирует АО"ВАД"
В Вологде определен подрядчик для ремонта Пошехонского шоссе. Он осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Работы выполнит АО «ВАД» - именно таковы результаты конкурса.
Стоимость контракта 72 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба администрации города, отремонтировать необходимо участок Пошехонского шоссе от дома № 37 до Пошехонского кладбища, в том числе кольцевую развязку.
На этом отрезке обновят проезжую часть, обустроены и укреплены обочины.
Шоссе обновят к октябрю 2019 года. Так что в ближайшее время с подрядчиком будет подписан контракт и начнутся работы.
Напомним, всего этим летом отремонтируют 9 отрезков городских улиц. Контракты уже заключены с «Магистраль» и «Дорсервис». На трех объектах - ул. Карла Маркса, ул. Северной и ул. Гагарина - работы уже начались.
ИСТОЧНИК KP.RU