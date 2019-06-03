2019-06-03T15:59:41+03:00
Общество

Пошехонское шоссе в Вологде отремонтирует АО"ВАД"

Дорогу отремонтируют к октябрю
Иван Чухнин
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В Вологде определен подрядчик для ремонта Пошехонского шоссе. Он осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы выполнит АО «ВАД» - именно таковы результаты конкурса.

Стоимость контракта 72 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, отремонтировать необходимо участок Пошехонского шоссе от дома № 37 до Пошехонского кладбища, в том числе кольцевую развязку.

На этом отрезке обновят проезжую часть, обустроены и укреплены обочины.

Шоссе обновят к октябрю 2019 года. Так что в ближайшее время с подрядчиком будет подписан контракт и начнутся работы.

Напомним, всего этим летом отремонтируют 9 отрезков городских улиц. Контракты уже заключены с «Магистраль» и «Дорсервис». На трех объектах - ул. Карла Маркса, ул. Северной и ул. Гагарина - работы уже начались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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