В Вологодской области снизили мусорный тариф на 15 процентов
В Вологодской области снизят мусорный тариф.
Причем плата за вывоз мусора и утилизацию твердых коммунальных отходов будет снижен уже с 1 июля.
Заявление сделал на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.
Правительством России в два раза снизили налог на негативное воздействие на окружающую среду. И в регионах рекомендовано в трехмесячный срок принять решение об установлении предельных тарифов в области обращения с ТКО в соответствии со сниженной ставкой платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Снижение налога на Вологодчине позволило уменьшить плату граждан на 15 процентов: со 140 до 119 рублей - для городского населения, а также со 113 до 96 рублей - для сельского населения.
ИСТОЧНИК KP.RU