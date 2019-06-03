2019-06-03T14:57:44+03:00
Недвижимость

В Вологодской области снизили мусорный тариф на 15 процентов

Он начнет действовать с 1 июля
Иван Чухнин
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В Вологодской области снизят мусорный тариф.

Причем плата за вывоз мусора и утилизацию твердых коммунальных отходов будет снижен уже с 1 июля.

Заявление сделал на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.

Правительством России в два раза снизили налог на негативное воздействие на окружающую среду. И в регионах рекомендовано в трехмесячный срок принять решение об установлении предельных тарифов в области обращения с ТКО в соответствии со сниженной ставкой платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Снижение налога на Вологодчине позволило уменьшить плату граждан на 15 процентов: со 140 до 119 рублей - для городского населения, а также со 113 до 96 рублей - для сельского населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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