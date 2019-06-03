За взятки налоговый инспектор списывала долги по пеням, штрафам и налогам

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-03T12:07:27+03:00

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Налоговый инспектор списывала долги неплательщиков за вознаграждения. Об этом стало известно полиции. В результате ее поймали при передаче взятки. Как сообщает следственное управлене СК РФ, в Череповце завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и получении взяток.

Как сообщает следствие, в Череповце 2017-2018 годах старший налоговый инспектор получила взятки за списание четырнадцати налогоплательщикам недоимок и задолженностей по пеням, штрафам и налогам. Всего государство не получило 649 тысяч рублей.

В результате женщина получила взяток на сумму 207 и 45 тысяч рублей. Третья взятка составляла 12500 рублей. С ней ее и поймали.

Сейчас расследование уголовного дела закончено, материалы дела переданы в суд, сообщает региональное управление СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU