2019-06-03T12:07:27+03:00
Экономика

За взятки налоговый инспектор списывала долги по пеням, штрафам и налогам

Бюджет потерял 649 тысяч рублей
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Налоговый инспектор списывала долги неплательщиков за вознаграждения. Об этом стало известно полиции. В результате ее поймали при передаче взятки. Как сообщает следственное управлене СК РФ, в Череповце завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и получении взяток.

Как сообщает следствие, в Череповце 2017-2018 годах старший налоговый инспектор получила взятки за списание четырнадцати налогоплательщикам недоимок и задолженностей по пеням, штрафам и налогам. Всего государство не получило 649 тысяч рублей.

В результате женщина получила взяток на сумму 207 и 45 тысяч рублей. Третья взятка составляла 12500 рублей. С ней ее и поймали.

Сейчас расследование уголовного дела закончено, материалы дела переданы в суд, сообщает региональное управление СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде полностью перекроют движение автотранспорта через железнодорожный переезд
Сеоргей Бутаков назначен начальником департамента здравоохранения Вологодской области
Пошехонское шоссе в Вологде отремонтирует АО"ВАД"
В Вологодской области снизили мусорный тариф на 15 процентов
В Вологодской государственном университете появится бассейн
Трое череповчан сливали топливо с машин и тракторов
Диабетологический центр продолжит работу в Вологде
Битва гигантов: дорогу не поделили бетоновоз и американский тягач
Лосенка из Кадникова не спасли
Резвый водитель под Череповцом зацепил обочину и врезался в полуприцеп
В Ферапонтов монастырь привезут частичку мощей основателя обители
Лосенка-сироту отправили ленинградским специалистам
Полиция ищет сбившего мужчину водителя грузовика
На закупку книг вологодским библиотекам выделят больше денег
В Вологде расселят жителей "авариек"
На Вологодчине 7 баллов по шкале Бофорта
В Череповце 4 пожарных расчета тушили возгорание на Гоголя