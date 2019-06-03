СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-03T10:19:59+03:00

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Диабетологический центр продолжит работу в Вологде. Достигнута договоренность о продолжении финансирования.

31 мая в Вологде состоялось заседание комиссии по формированию Территориальной программы ОМС, где, в частности, обсуждалась работа областного диабетологического центра.

Центр, работая на территории области с 2015 году, участвует в реализации территориальной программы Госгарантий и получает средства из территориального фонда ОМС.

В начале мая появилась информация о то, что центр будет закрыт - недостаточное финансирование привело частное медицинское учреждение к краху.

В результате на уровне области решено перераспределить часть средств от других учреждений здравоохранения, не выполнивших план, для диабетологического центра, который за 5 месяцев выполнил государственное задание этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU