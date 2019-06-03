Битва гигантов: дорогу не поделили бетоновоз и американский тягач
Грандиозная авария случилась 2 июня в Вологде. Бетоновоз столкнулся с рудовозом.
ДТП произошло вечером на перекрестке улиц Петина и Преображенского в Вологде.
Как сообщает ИА" Вологда Регион", тягач американского производства, груженный рудой, двигался по улице Преображенского в сторону центра.
Бетононасос «МАН» двигался по главной - улице Петина, поворачивая на улицу Преображенского. Судя по наклейкам, он принадлежит Вологодской бетонной корпорации.
В результате произошло столкновение, приведшее к сильным повреждениям обеих машин.
ГИБДД выясняет причины столь грубого нарушения правил проезда со стороны "американца".
ИСТОЧНИК KP.RU