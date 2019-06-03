Битва гигантов: дорогу не поделили бетоновоз и американский тягач

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-03T09:00:28+03:00

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Грандиозная авария случилась 2 июня в Вологде. Бетоновоз столкнулся с рудовозом.

ДТП произошло вечером на перекрестке улиц Петина и Преображенского в Вологде.

Как сообщает ИА" Вологда Регион", тягач американского производства, груженный рудой, двигался по улице Преображенского в сторону центра.

Бетононасос «МАН» двигался по главной - улице Петина, поворачивая на улицу Преображенского. Судя по наклейкам, он принадлежит Вологодской бетонной корпорации.

В результате произошло столкновение, приведшее к сильным повреждениям обеих машин.

ГИБДД выясняет причины столь грубого нарушения правил проезда со стороны "американца".

ИСТОЧНИК KP.RU