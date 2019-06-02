Лосенка из Кадникова не спасли

2 Июнь 20:15 2019-06-02T20:15:04+03:00

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Грустная новость пришла из Ленинградской области. Как сообщала "Комсомолка", туда отправили лосенка, который несколько дней жил без матери. Малыш вышел к людям в Кадникове Вологодской области. И они не смогли ему помочь. Охотовед так и не заинтересовался животным. МЧС и Полиция не смогли ему помочь.

Неравнодушные люди взяли на себя ответственность: вывезли его в Вологду, показали ветеринарам двух клиник, затем доставили, уже под капельницами, специалистам в Ленинградскую область.

К сожалению, было поздно - около обеда на странице группы "Велес" появилась информация, что лосёнок умер.

"Сегодня рано утром его привезли в РКЦентр и уже там он скончался. Ветеринары попробуют выяснить причину смерти.

Очень жаль, что нам сообщили не в первый же день, как его обнаружили у поселка, его состояние уже было тяжёлым..."

Ольга Клюквина пишет: "Спасибо всем, кто участвовал в его спасении, кто помогал финансово, машинами, руками. За лечение лосёнка в двух клиниках остался долг (капельницы, стационар, рентген)."

Очень жаль, что все так закончилось, если вы видите животное в беде, не проходите мимо, помогайте! И мы будем продолжать делать все, что в наших силах.

ИСТОЧНИК KP.RU