В Ферапонтов монастырь привезут частичку мощей основателя обители
Просьба главы Вологодской митрополии митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия удовлетворена: из Лужецкого Богородицерождественского монастыря для Ферапонтова мужского монастыря передана часть мощей преподобного Ферапонта Белозерского, Можайского, Лужецкого чудотворца.
Ковчег с мощами вологодского святого прибудет 9 июня в монастырь.
Преподобный Ферапонт - ученик Сергия Радонежского - является основателем трех известных в России монастырей, два из них - в Вологодской области.
Вместе с преподобным Кириллом Белозерским в 1397 году он основал Кирилло-Белозерский Успенский монастырь, а на следующий год - Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь.
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов монастырь он основал по просьбе князя Андрея Можайского в 1408 году. Прожив там девяносто пять лет, скончался в 1426 году и был похоронен на территории монастыря.
В 1547 году причислен к лику святых Русской Православной Церкви.
15 октября 2018 года было принято решение об открытии Богородице-Рождественского Ферапонтова мужского монастыря в селе Ферапонтово Кирилловского района Вологодской области и назначении на должность игумена этого монастыря иеромонаха Иоасафа (Вишнякова).
16-17 июня Патриарх Кирилл посетил Ферапонтов монастырь.
Основанная преподобным Ферапонтом обитель на Бородаевском озере известна всему миру: здесь сохранились росписи великого иконописца Древней Руси Дионисия.
Сейчас во всех обителях, основанных преподобным Ферапонтом, возрождена монашеская жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU