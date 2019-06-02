В Ферапонтов монастырь привезут частичку мощей основателя обители

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-02T14:53:19+03:00

В нем восстановлена монашеская жизнь

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Просьба главы Вологодской митрополии митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия удовлетворена: из Лужецкого Богородицерождественского монастыря для Ферапонтова мужского монастыря передана часть мощей преподобного Ферапонта Белозерского, Можайского, Лужецкого чудотворца.

Ковчег с мощами вологодского святого прибудет 9 июня в монастырь.

Преподобный Ферапонт - ученик Сергия Радонежского - является основателем трех известных в России монастырей, два из них - в Вологодской области.

Вместе с преподобным Кириллом Белозерским в 1397 году он основал Кирилло-Белозерский Успенский монастырь, а на следующий год - Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь.

Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов монастырь он основал по просьбе князя Андрея Можайского в 1408 году. Прожив там девяносто пять лет, скончался в 1426 году и был похоронен на территории монастыря.

В 1547 году причислен к лику святых Русской Православной Церкви.

15 октября 2018 года было принято решение об открытии Богородице-Рождественского Ферапонтова мужского монастыря в селе Ферапонтово Кирилловского района Вологодской области и назначении на должность игумена этого монастыря иеромонаха Иоасафа (Вишнякова).

16-17 июня Патриарх Кирилл посетил Ферапонтов монастырь.

Основанная преподобным Ферапонтом обитель на Бородаевском озере известна всему миру: здесь сохранились росписи великого иконописца Древней Руси Дионисия.

Сейчас во всех обителях, основанных преподобным Ферапонтом, возрождена монашеская жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU