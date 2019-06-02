Лосенка-сироту отправили ленинградским специалистам

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-02T12:18:53+03:00

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Маленького лосенка нашли местные жители - без матери он мог стать жертвой собак или диких животных. 31 мая в четыре утра он прогуливался в окрестностях Кадникова.

Как пишет местный житель, пытались звонить в разные инстанции: лосенок не пил ни молока, ни воды из соски. Но МЧС дикими "животными не занимается", полиция - составила протокол и уехала. А охотовед сказал, что 20 раз звонили, приедем, но малыша так никто и не забрал.

Лосенок был новорожденный - у него даже не отсохла пуповина. Судя по всему, лосих, сбитая 29 мая под Кадниковым, Сокольского района, автомобилем, была его матерью. Лосенка переправили в Вологду. Ветеринары диагностировали общее ослабление организма из-за обезвоживания и отсутствия корма.

Они рекомендовали отпаивать малыша козьим молоком. Его для лосенка передала вологжанка, жительница Лосты.

Волонтеры ОЗЖ "Велес" связались с реабилитационным центром для диких животных, что находится во Всеволожском районе Ленинградской области.

2 июня сохатый приехал в Ленинградскую область. Ему на "билет" 5 тысяч облей собрали вологжане. в дороге его поддерживали капельницей.

Кроме того, вчера его выявлен бронхит.

"Комсомолка" намерена следить за состоянием малыша.

Фото ОЗЖ "Велес".

ИСТОЧНИК KP.RU