Полиция ищет сбившего мужчину водителя грузовика
Пострадавший жив, но он не запомнил номера автомобиля
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Полиция ищет очевидцев ДТП. Автомобилист сбил пешехода и скрылся. Авария произошла 31 мая в Вологодском районе.
Как сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Вологодской области, 55-летний житель Семенково около половины третьего переходил дорогу на 6 километре объезда Вологды - прямо по пешеходному переходу.
Там его сбил грузовик ГАЗ-53. Однако водитель грузовика сразу поспешил скрыться.
По словам пострадавшего, у автомобиля белая кабина и зеленый кузов.
Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Очевидцы аварии могут позвонить в полицию: 8 (8172) 76-39-01, 76-39-02, 76-39-04 или «02».
ИСТОЧНИК KP.RU