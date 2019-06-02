Полиция ищет сбившего мужчину водителя грузовика

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-02T11:00:14+03:00

Пострадавший жив, но он не запомнил номера автомобиля

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Полиция ищет очевидцев ДТП. Автомобилист сбил пешехода и скрылся. Авария произошла 31 мая в Вологодском районе.

Как сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Вологодской области, 55-летний житель Семенково около половины третьего переходил дорогу на 6 километре объезда Вологды - прямо по пешеходному переходу.

Там его сбил грузовик ГАЗ-53. Однако водитель грузовика сразу поспешил скрыться.

По словам пострадавшего, у автомобиля белая кабина и зеленый кузов.

Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Очевидцы аварии могут позвонить в полицию: 8 (8172) 76-39-01, 76-39-02, 76-39-04 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU